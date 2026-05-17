SEEHAUSEN AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagmorgen, 17. Mai 2026, brach in einem Wohngebäude in Seehausen am Staffelsee ein Feuer aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen.

Am Sonntag (17. Mai 2026), gegen 9.50 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Oberland der Brand eines Wohngebäudes in der Mauritiusstraße in Seehausen am Staffelsee mitgeteilt. Bei Eintreffen der regionalen Feuerwehren wurde ein Feuer im Bereich zweier Wohnungen oberhalb eines Garagenkomplexes festgestellt. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Murnau. Im weiteren Verlauf übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

Die Hintergründe zur Brandursache sind jetzt Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.