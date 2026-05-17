0743 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Freitag (15.05.2026) kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit einer weiblichen unbekannten Täterin und einem männlichen unbekannten Täter zunächst in eine verbale Streitigkeit. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden Täter werden wir folgt beschrieben:

Männlich, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose

Weiblich, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 20-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

0744 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Stadtbergen-Deuringen – Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 19.00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Garage in der Fritz-Reim-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0745 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Freitag (15.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der August-Wessels-Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW / Sharan. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0746 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Freitag (15.05.2026) kam es zum Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in der Bahnhofstraße. Zwei Polizeibeamte verletzten sich dabei leicht.

Gegen 09.45 Uhr wurde der Polizei ein aggressiver 43-jähriger Mann mitgeteilt. Dieser belästigte zudem Passanten. Gegenüber der eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der 43-Jährige weiterhin aggressiv. Aufgrund dessen fixierten die Polizeibeamten den 43-Jährigen. Dabei leistete der 43-Jährige Widerstand und biss einen Polizeibeamten.

Die Polizeibeamten brachten den 43-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Zudem wurde eine Blutentnahme bei dem 43-Jährigen angeordnet. Da sich der 43-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-Jährigen.

Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.