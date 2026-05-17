ANSBACH. (475) Die Kriminalpolizei Ansbach bittet nach dem Aufbruch eines Baucontainers in Lehrberg (Lkrs. Ansbach) um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag (13.-15.05.2026) haben Unbekannte mehrere Baumaschinen aus dem Container entwendet.

Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Mi) und 07:30 Uhr (Fr) zu, um den Container, der in der Bauhofstraße aufgestellt ist, gewaltsam zu öffnen. Anschließend entwendeten sie aus dem Container mehrere Baumaschinen samt Zubehör (u.a. Rüttelplatte, Fugenschneider). Der Wert des Diebesguts wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach übernahmen die Spurensicherung und bitten im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise. Zeugen, denen im Bereich der Bauhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad