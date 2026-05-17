BAMBERG. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein großflächiges Graffiti an eine Mauer in der Memmelsdorfer Straße gesprüht. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter brachten den Schriftzug „ANTIFA“ in roter, weißer und schwarzer Farbe auf einer Breite von etwa acht Metern an.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.