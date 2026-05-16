MÜHLDORF AM INN. Am Samstagvormittag, 16. Mai 2026, kam es auf einem Betriebsgelände in Mühldorf am Inn zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 51-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei Traunstein die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Samstag (16. Mai 2026), gegen 11.20 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein ein schwerer Arbeitsunfall mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen fand ein Mitarbeiter eines technischen Betriebs in Mühldorf am Inn seinen 51-jährigen Kollegen zwischen mehreren Metallgegenständen eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar auf.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Noch an der Unfallstelle übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird zudem ein Gutachter eingebunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.