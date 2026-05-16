GÜNZBURG. Seit Freitag, 15.05.2026, 15:00 Uhr, wird ein 78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst. Der Mann ist 1,71m groß, schlank, hat einen grau-weißen Haarkranz und einen grau-weißen Bart. Er trug eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ er am 15.05.2026, gegen 15:00 Uhr, das betreute Wohnen im BKH Günzburg und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Suchmaßnahmen im Bereich Günzburg verliefen bislang ergebnislos.

Die Vermisstenfahndung mit Lichtbild finden Sie hier: 78-jähriger in Günzburg vermisst | Polizei bittet um Mitfahndung

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizei Günzburg unter 08221/919-0 entgegen (PI Günzburg)

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Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).