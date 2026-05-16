REGENSBURG. Das Fußballspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Energie Cottbus am 16. Mai 2026 verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. 15.210 Zuschauer verfolgten die Partie im ausverkauften Jahnstadion. Durch ein abgestimmtes Einsatzkonzept und das umsichtige Einschreiten der Polizei und des Sicherheitsdienstes konnten größere Zwischenfälle verhindert werden.

Am Samstag, den 16. Mai 2026, um 13:30 Uhr fand das Fußballspiel SSV Jahn gegen Energie Cottbus im Jahnstadion in Regensburg statt. Insgesamt reisten rund 5.500 Energie-Cottbus-Fans überwiegend mit Fanbussen nach Regensburg. Zusätzlich waren etwa 10.000 Zuschauer des SSV Jahn Regensburg im Stadion. Gegen 13:00 Uhr war das Stadion nahezu vollständig gefüllt. In der ersten Halbzeit wurde bereits Pyrotechnik gezündet, dennoch verlief die erste Phase friedlich und ohne größere Vorkommnisse.

Nach Spielende begaben sich die Cottbus-Fans auf das Spielfeld, um mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga zu feiern. Hierzu wurden sie von Einsatzkräften wie vorgesehen begleitet. Durch das umsichtige Einschreiten der Polizei und des Ordnungsdienstes konnten größere Zwischenfälle verhindert werden. Den Cottbus-Fans wurde der Raum bis zur Mittellinie freigegeben, um größere Gedrängesituationen zu vermeiden.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd war mit verstärkter Präsenz vor Ort, unterstützt durch die Bayerische Bereitschaftspolizei, die Reiterstaffel sowie weitere Oberpfälzer Polizeidienststellen. Dank umfassender Vorbereitung und abgestimmtem Einsatzvorhaben konnten zwar einzelne Vorkommnisse nicht vollständig verhindert werden, dennoch verlief der Einsatz insgesamt geordnet und kontrolliert. „Durch das besonnene Verhalten der überwiegenden Mehrheit der Fans konnte ein friedlicher Fußballnachmittag gewährleistet werden“, so Einsatzleiter René Templin, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd.