VOHBURG AN DER DONAU, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM. In den heutigen Morgenstunden geriet in Vohburg an der Donau im Ortsteil Pleiling eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand. Der Besitzer selbst entdeckte gegen 07:45 Uhr das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr. Ein Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Vohburg, Wackerstein, Pleiling, Rockholding, Oberdolling, Münchsmünster, Ettling, des Technischen Hilfswerks und der Bayernoil rückte aus, um den Vollbrand der Halle zu löschen.

Seine zwei sich dort befindlichen Pferde konnte der 65-jährige Rentner noch rechtzeitig ins Freie auf eine Koppel bringen.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 000 Euro. Neben dem Gebäude und der auf dem Dach installierten PV-Anlage wurden durch den Brand auch mehrere Strohballen und weiteres Inventar zerstört.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.