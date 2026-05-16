JETTINGEN-SCHEPPACH. Ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und zwei Verletzten ereignete sich am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart auf Höhe der Anschlussstelle Burgau. Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr den mittleren Fahrstreifen und erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geriet. Um ein Auffahren auf den Vordermann zu verhindern, wich sie nach links aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte links gegen die Betongleitwand. Im Anschluss prallte sie gegen das Fahrzeug eines 72-Jährigen auf dem mittleren Fahrstreifen und gegen ein weiteres Fahrzeug eines 31-Jährigen, der auf Grund dessen ebenfalls mit der Betongleitwand kollidierte. Alle Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierten diese komplett. Die Unfallverursacherin und der 72-Jährige wurden jeweils leicht verletzt und erlitten ein Schleudertrauma bzw. Schürfwunden im Gesicht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 23.000,- Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Rastanlage Burgauer See umgeleitet. Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Burgau und Günzburg sowie etliche Rettungsdienstfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz. Gegen die 21-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (VPI Günzburg)

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