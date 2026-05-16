GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Der seit Freitagmittag vermisste 15-Jährige konnte aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Anonymisierte Vermisstenfahndung:

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Seit Freitagmittag wird ein 15-Jähriger vermisst. Die Polizei Aschaffenburg ist auf der Suche nach dem Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 15-Jährige wurde zuletzt am Freitagfrüh an seiner Wohnadresse in Wenigumstadt gesehen als er auf dem Weg zur Schule war. Seitdem ist der Junge verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich der 15-Jährige im Bereich Frankfurt am Main aufhalten. Die Polizei sucht zur Stunde nach dem Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß

Dünne Figur

Kurze braune Haare

Dunkelblaue Hose, schwarze Nike Schuhe, schwarzer Rucksack

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.