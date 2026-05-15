NÜRNBERG. (470) In den Räumlichkeiten einer Firma im Nürnberger Stadtteil Schafhof kam es am Freitagvormittag (15.05.2026) zu einem folgenschweren Chemieunfall, infolge dessen eine Person verstorben ist. Die Kriminalpolizei Nürnberg leitet Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.



Gegen 11:30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) die Mitteilung über einen Notfall in einem Firmengebäude in der Thurn-und-Taxis-Straße. Dort war es zuvor aus noch ungeklärter Ursache zu einem Chemieunfall gekommen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass durch den Unfall mindestens sieben Personen vornehmlich entsprechende Verletzungen der Atemwege erlitten. Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden, um dort medizinisch versorgt zu werden. Unter diesen befanden sich zwei Beschäftigte, die unmittelbar infolge des Chemieunfalls das Bewusstsein verloren hatten. Einer der beiden Männer verstarb zwischenzeitlich im Krankenhaus.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang. Diese können allerdings derzeit aufgrund der weiterhin unklaren Gefahrensituation in den betroffenen Räumlichkeiten nicht vor Ort aufgenommen werden. Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Einschätzung der Feuerwehr nicht.



Erstellt durch: Michael Konrad