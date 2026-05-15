WÜRZBURG, OT VERSBACH. Der vermisste 61-jährige Mann konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Würzburg aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Anonymisierte Vermisstenfahndung:

61-jähriger Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG, OT VERSBACH. Seit Freitagmittag wird ein 61-jähriger Mann vermisst. Die Polizei Würzburg ist auf der Suche nach dem Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 61-Jährige wurde zuletzt am Freitagmittag, gegen 15:00 Uhr an seiner Wohnadresse in Versbach gesehen. Seitdem ist die Mann verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich der 61-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß

Kräftig

Kurze braune Haare

Trägt eine Brille

Schwarze Jeans und schwarzes Hemd

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.