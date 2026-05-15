NÜRNBERG. (468) In der Nacht zum Donnerstag (14.05.2026) kam es vor einer Bar im Nürnberger Stadtteil Seeleinsbühl zu einem Streit zwischen zwei Personen. Dabei soll ein Mann auf eine bereits am Boden liegende Frau eingetreten haben. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.



Vor einer Bar in der Seeleinsbühlstraße gerieten ein 35-jähriger Deutscher und eine 34-jährige polnische Staatsangehörige zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf ging die Frau zu Boden.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Mann anschließend auf die am Boden liegende 34-Jährige ein. Alarmierte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss medizinisch versorgt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste sich der Beschuldigte einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.



Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Erstellt durch: Alexander Greil