MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR REGENSBURG. Ein 39-jähriger Mann entzog sich in der Nacht auf Freitag auf der BAB A93 einer Polizeikontrolle. Die Verfolgungsfahrt endete in Maxhütte-Haidhof, wo eine weitere kurze fußläufige Flucht mit der Abgabe von zwei Warnschüssen endete.

In der Nacht auf Freitag, den 15. Mai, entzog sich gegen 2 Uhr der Fahrer eines Audi mit deutscher Zulassung auf der Bundesautobahn A93 einer polizeilichen Kontrolle im Bereich Regensburg und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Hof. Während der Verfolgungsfahrt führte der Fahrzeugführer mehrfach gezielte Abbremsmanöver durch, offenbar mit dem Ziel, das nachfolgende Polizeifahrzeug zum Auffahren zu veranlassen.

Die Fahrt endete schließlich auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes in Maxhütte-Haidhof. Dort hielt der Fahrer an und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der kurzzeitigen fußläufigen Verfolgung gab ein Polizeivollzugsbeamter zwei Warnschüsse ab. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später unter Anwendung unmittelbaren Zwangs vorläufig festgenommen werden. Dabei wurde ein Polizeivollzugsbeamter leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Nach ersten Erkenntnissen war der vom Tatverdächtigen geführte Pkw nicht zugelassen und an diesem waren falsche amtliche Kennzeichen angebracht. Der 39-jährige türkische Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird u.a. des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verdächtigt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Autobahnpolizeistation Schwandorf übernommen. Diese führt neben den strafrechtlichen Ermittlungen zur Person auch die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Warnschüsse durch.

Veröffentlichung am 15.05.26 um 13:45 Uhr