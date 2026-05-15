SONNEFELD, LKR. COBURG. Nachdem sich ein Angehöriger zuvor an die Polizei gewandt hatte, fand eine Streife am späten Donnerstagabend einen 68-jährigen Mann und eine 67-jährige Frau tot in einer Wohnung in einem Sonnefelder Ortsteil. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21 Uhr meldete ein 40-Jähriger bei der Polizei Neustadt b. Coburg, dass er sich um einen Angehörigen sorge. Der im Landkreis Kronach wohnende Deutsche habe zuletzt depressiv gestimmt gewirkt. Er vermutete den 68-jährigen bei dessen 67-jährigen deutschen Lebensgefährtin, die in Sonnefeld im Landkreis Coburg wohnt. Eine Polizeistreife fuhr zu dem Einfamilienhaus und entdeckte das Paar leblos im Schlafzimmer liegend. Die Ermittler fanden in den Räumlichkeiten Hinweise, die auf ein Suizidgeschehen hindeuten. Der Hergang und die genauen Hintergründe sind derzeit Teil der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei. Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen ergaben sich bislang nicht.

Ermittler der Kriminalpolizei Coburg sicherten noch in der Nacht umfangreich Spuren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg war außerdem eine Rechtsmedizinerin vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den mitteilenden Angehörigen.