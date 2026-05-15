BAYREUTH. Ein Brand in einem Patientenzimmer beschäftigte am Donnerstagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 21.30 Uhr machte der Feueralarm das Klinikpersonal auf eine starke Rauchentwicklung aus einem Patientenzimmer aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 82-jähriger deutscher Patient im Verdacht, Teile einer Matratze entzündet zu haben.

Der Mann belegte das Zimmer allein. Wegen der starken Rauchentwicklung verlegte das Klinikpersonal vorsorglich zehn Patienten der betroffenen Station auf andere Bereiche des Krankenhauses.

Am Gebäude entstand kein Schaden. Das Patientenbett brannte jedoch teilweise aus und ist nicht mehr nutzbar.

Die Polizei brachte den 82-Jährigen nach Abschluss der Maßnahmen in ein Bezirkskrankenhaus.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie Sachbeschädigung.