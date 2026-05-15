PIELENHOFEN, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstagmittag endete für einen Niederländer eine Verfolgungsfahrt im Landkreis Regensburg. Mit Querstellen eines Dienstfahrzeuges und Schüssen auf den Reifen konnte der Mann gestoppt werden. Am Freitag wird der vorläufig Festgenommene dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Ein schwarzer Seat Ibiza mit niederländischer Zulassung entzog sich am Donnerstagvormittag, 14. Mai, gegen 10:30 Uhr, auf der Bundesautobahn A3 im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken einer polizeilichen Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Regensburg.

Die Verfolgungsfahrt – unter Beteiligung von Einsatzkräften der Polizeipräsidien Mittelfranken und Oberpfalz – endete in Pielenhofen, im Landkreis Regensburg. Eine Weiterfahrt konnte durch das Querstellen eines Streifenfahrzeugs sowie durch Schüsse in einen Hinterreifen des Fluchtfahrzeugs verhindert werden. Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Er befand sich alleine im Fahrzeug und erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Kofferraum eine größere Menge Betäubungsmittel, sowie eine größere Bargeldsumme aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizei Amberg übernommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 46-jährigen niederländischen Staatsangehörigen, welcher im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Er steht im Verdacht, u.a. die Tatbestände der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstöße gegen das BtMG erfüllt zu haben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Verkehrsteilnehmer, die sich am Donnerstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr auf der A3 zwischen Nürnberg und Regensburg befanden und möglicherweise durch einen schwarzen Seat Ibiza gefährdet wurden oder diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/8900 bei der Kriminalpolizei Amberg zu melden.

Veröffentlicht am 15.05.26 um 11:45 Uhr