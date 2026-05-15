NEUMARKT I.D.OPF, OT PÖLLING. Am Donnerstagvormittag ist ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt i.d.OPf. ausgebrochen. Eine 58-jährige Bewohnerin musste reanimiert werden, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am 14. Mai, gegen 10:20 Uhr, sah ein 63-jähriger Mann Rauch aus seinem vermieteten Mehrfamilienhaus im Ortsteil Pölling in Neumarkt i.d.OPf. aufsteigen. Zusammen mit seiner Ehefrau klingelte er die Anwohner aus den Wohnungen. Eine 58-jährige Bewohnerin reagierte jedoch nicht darauf. Der 63-Jährige sperrte mit einem Zweitschlüssel die Wohnungstür der Frau auf, wobei ihm dichter, schwarzer Rauch entgegenkam. Auf Rufe antwortete die 58-Jährige noch, kam aber nicht aus der Wohnung. Die eintreffende Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, betrat unter Atemschutz die Wohnung und trug die Frau aus der Wohnung. Es wurde umgehend die Reanimation gestartet, welche aber erfolglos eingestellt werden musste, bevor der Rettungshubschrauber eintraf.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Bei dem Einsatz wurde ein 34-jähriger Feuerwehrmann durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Veröffentlicht am 15.05.2026 um 11:43 Uhr