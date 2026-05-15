MICHELAU I.OBERFRANKEN, LKR. LICHTENFELS. Am frühen Freitagmorgen sind in der Bismarckstraße zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich jeweils um Mercedes Sprinter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die geparkten Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein in der Nähe abgestellter Opel Corsa beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Im Bereich des Mühlbachs wurden zudem vorsorglich drei Ölsperren errichtet.

Zeugen, die am frühen Freitagmorgen, zwischen 3 und 4 Uhr, im Bereich der Bismarckstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.