BERG, LKR. HOF. Am Mittwoch haben Beamte des Polizeipräsidiums Oberfranken gemeinsam mit Kräften der Grenzpolizeigruppe der Verkehrspolizei Hof nach einem vorangegangenen theoretischen Workshop zu „Drogen und Dokumentenkriminalität“ eine großangelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Bereits im unmittelbaren Anschluss an die Schulung zeigten sich direkt umfangreiche Kontrollergebnisse.

Die Kontrollstelle an der Zollhalle in Berg begann am Mittwoch zunächst atypisch: Ein Fahrer eines Kleintransporters fuhr zu früh in die Halle ein und kollidierte dabei mit dem Rolltor, wodurch dieses kurzzeitig defekt war.

Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Verstößen fest. Es wurden zwei Fälle des Verdachts der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit falschen Führerscheinen, vier Fälle des Kennzeichenmissbrauchs sowie drei Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz registriert.

Zudem ergaben sich unter anderem ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Drei Fahrzeugführer stehen im Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Sie erwarten nun jeweils Bußgelder in Höhe von 500 Euro. Ein weiterer, ein 45-jähriger Mann aus Polen, hatte gar die Alkoholgrenze von 1,6 Promille überschritten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige sowie ein zeitlich befristetes Fahrverbot für Deutschland.

Insgesamt fünf Fahrzeuge blieben vor Ort, die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt.

Während der Kontrollmaßnahmen waren zudem drei Staatsanwältinnen der Staatsanwaltschaft Hof vor Ort.