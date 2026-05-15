EGLING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Seit Mittwoch, dem 13. Mai 2026, wird der 81-jährige Valentin Fagner aus Egling-Endlhausen vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem Nachmittag des 13. Mai 2026 wird der 81-jährige Valentin Fagner vermisst. Er verließ an diesem Tag gegen 15.00 Uhr mit seinem blau-grauen Pkw der Marke Mercedes seine Wohnadresse. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er mit seinem Pkw etwa eine Stunde später letztmals im Bereich Ebenhausen/Schäftlarn gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Die bisherigen Maßnahmen unter der Leitung der Polizeiinspektion Wolfratshausen führten bislang nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Vermissten.

Zur Aufklärung des Vermisstenfalls bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung:

Personenbeschreibung: ca. 175 cm groß, schlank, rasiert, keine Brille, trägt einen Hut, braune Tuchhose, hellblaues Hemd, dunkelblaue Jacke

Fahrzeug: Pkw, Mercedes, B-Klasse, blau-grau, amtliches Kennzeichen: TÖL-VF 105

Wer hat den Vermissten oder dessen Pkw nach dem 13. Mai 2026, 16.00 Uhr gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten oder zu dem genannten Fahrzeug geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/42110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.