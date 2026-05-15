ROTHENBURG OB DER TAUBER. (466) Am Donnerstagabend (14.05.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Neusitz (Lkr. Ansbach) aus. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.



Nachdem ein Bewohner des Hauses in der Zuckmantelstraße gegen 21:45 Uhr Flammen im Keller bemerkt hatte, verließ er das Gebäude und setzte einen Notruf ab.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber stellte vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest. Einsatzkräfte der Feuerwehren Neusitz, Gebsattel und Rothenburg ob der Tauber löschten den Brand, der mutmaßlich im Bereich der Sauna im Keller ausgebrochen war.

Während der Löscharbeiten in dem Anwesen erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Im Fortgang übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen, in deren Fokus die Feststellung der bislang unklaren Brandursache steht.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher