SÜDLICHES OBERBAYERN. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd weist auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am Samstag, den 30. Mai 2026, hin. Hintergrund ist eine angekündigte Versammlung im Bereich der Brennerautobahn in Tirol, die umfangreiche Verkehrsbeschränkungen nach sich ziehen wird. Von nicht unbedingt erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol rät die Polizei an diesem Tag ab.

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung kommt es am Samstag, den 30. Mai 2026, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf der Brennerautobahn A 13 bei Matrei am Brenner zu umfangreichen Verkehrssperren im Bereich des gesamten Brennerkorridors. Die Maßnahmen der österreichischen Behörden werden sich deutlich auf den grenzüberschreitenden Verkehr auswirken und betreffen auch das bayerische Straßennetz.

Bereits im Vorfeld sowie während der Sperrzeiten ist mit erheblichen Rückstaus und Verkehrsüberlastungen auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Tirol zu rechnen. Dies gilt insbesondere für die Autobahnen sowie die Landstraßen im südlichen Oberbayern.

Auf Grundlage der Informationen der Landesregierung Tirol rät auch die Polizei im südlichen Oberbayern dringend davon ab, am 30. Mai 2026 nicht zwingend erforderliche Fahrten in Richtung Tirol zu unternehmen. Auch Ausweichstrecken, insbesondere in Richtung Salzburg, werden nach derzeitiger Einschätzung stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative bieten.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Reiseplanungen entsprechend anzupassen, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder – wenn möglich – auf einen anderen Zeitpunkt auszuweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/30-mai-2026-sperre-des-brennerkorridors/