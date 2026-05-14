ABENSBERG, LKR: Kelheim. Am Donnerstag, den 14.05.2026, kam es gegen 06:30 Uhr im Bereich der Polizeiinspektion Kelheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit einem Pkw der Marke AUDI die Kreisstraße KEH 7 von Abensberg kommend in Fahrtrichtung Sandharlanden. Der Mann befand sich alleine im Fahrzeug.

In einem dortigen Waldstück kam der Mann aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Baum, wodurch sich der Pkw überschlug und auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Der 31-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle beordert.

Vor Ort befanden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Sandharlanden, Holzharlanden, Bad Gögging und Abensberg, sowie Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes.

Die KEH 7 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Presseaufruf:

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der PI Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 in Verbindung zu setzen.