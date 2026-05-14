NÜRNBERG. (465) Am Donnerstag (14.05.2026) fanden im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zwei politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens.



Die Kundgebung mit dem Titel `Staatlich geförderten Terror – Antifa verbieten!` fand ab 16:00 Uhr am Jamnitzerplatz statt. Bei der stationären Versammlung nahmen 15 Personen teil.

Ab 15:00 Uhr sammelten sich in unmittelbarer Nähe mehrere Gegendemonstranten zu einer Spontanversammlung. In der Spitze nahmen rund 250 Personen an der Kundgebung teil. Die Polizei setzte Sperrgitter ein, um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten.

Bereits vor Beginn der erstgenannten Versammlung versuchten Teilnehmer des Gegenprotests, auf die mit Sperrgittern abgetrennte Fläche am Jamnitzerplatz zu gelangen. Um dies zu unterbinden, mussten die Polizisten hierbei vereinzelt unmittelbaren Zwang anwenden.

Während des Versammlungsgeschehens warfen Gegendemonstranten immer wieder Flaschen und Eier auf bzw. in Richtung der Versammlungsteilnehmer und Polizeibeamte. In einem Fall traf eine Glasflasche den Helm eines Polizisten. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Des Weiteren versuchten opponierende Teilnehmer, die Sperrgitter auszuhängen. Auch hier musste die Polizei vereinzelt unmittelbaren Zwang anwenden.

Gegen 18:00 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet.

Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu den geltend gemachten Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher