STEINWIESEN, LKR. KRONACH. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Steinwiesen verletzten sich drei Frauen schwer. Eine 85-jährige Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß an Christi Himmelfahrt gegen 13:15 Uhr auf der B 173 zwischen Steinwiesen und Zeyern. Die 85-jährige Fahrerin eines Peugeot war von Marktrodach kommend in Richtung Steinwiesen/Wallenfels unterwegs und beabsichtigte, nach links in eine Parkbucht einzubiegen. Dabei stieß die Frau aus dem Landkreis Hof aus noch unklaren Gründen mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Zulassungsbereich Kronach zusammen.

Die entgegenkommende 67-jährige Mercedesfahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Kronach, verletzten sich schwer, konnten ihren Pkw aber selbst verlassen. Die 85-Jährige erlitt durch die Wucht der Kollision solch erhebliche Verletzungen, dass sie bewusstlos von Kräften der Feuerwehr aus ihrem Van geborgen werden musste. Sie schwebt noch in Lebensgefahr. Die drei Frauen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Beide Fahrzeuge konnten von einem Abschleppdienst nur noch als wirtschaftlicher Totalschaden geborgen werden. Die Polizei schätzte den Gesamtsachschaden auf zirka 50.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Beamte der Polizei Kronach sind mit der Unfallaufnahme betraut und stehen dabei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg.