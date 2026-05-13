BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Der Brand im Gemeindeteil Mönchsambach beschäftigte am Mittwochmittag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zur bislang unklaren Brandursache.

Gegen 12 Uhr ging der Notruf über den Brand eines Schuppenanbaus in Mönchsambach ein. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften eilten daraufhin zum Brandort. Offenbar brach das Feuer in dem Anbau der Scheune aus, wobei die Flammen auch durch das Dach schlugen. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die Hauptscheune zu verhindern.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Gebäude und niemand wurde durch den Brand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.