PFAFFENHOFEN AN DER ILM, 13.05.2026

Heute Vormittag wurde die ehemalige Leiterin der Polizeiinspektion Pfaffenhofen offiziell aus dem Amt verabschiedet. Polizeioberrätin Sandra Landes ist seit Februar 2026 im Stab des Polizeipräsidiums in Ingolstadt beschäftigt.

Zugleich stand im Rahmen der kleinen Feierstunde die Einführung von Polizeioberrat Jürgen Dreiocker als neuer Inspektionsleiter auf dem Programm.

Ehrengäste aus Politik, der Justiz, der Polizei sowie der Institutionen und Behörden aus dem Zuständigkeitsbereich der Inspektion in Pfaffenhofen waren zu dem feierlichen Anlass im Festsaal des Historischen Rathauses in Pfaffenhofen geladen. Landrat Albert Gürtner sowie der Hausherr, Erster Bürgermeister Thomas Herker, richteten jeweils ein Grußwort an die Festgäste.

Nach einer persönlichen Begrüßung der Anwesenden durch den stellvertretenden Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Paul Roth, hieß auch Polizeipräsidentin Kerstin Schaller alle Gäste willkommen. Ihr Dank galt insbesondere dem Ensemble des bayerischen Polizeiorchesters, dessen Musik diesem Anlass, wie schon so oft, den passenden Rahmen schenkte.

Sandra Landes blickt auf fast vier Jahre als Leiterin der Polizeiinspektion Pfaffenhofen zurück. Die Polizeioberrätin hatte sich bereits im Februar 2026 in das Präsidium des Verbandes Oberbayern Nord verabschiedet. Dort ist sie nun stellvertretende Leiterin des Sachgebiets E1 und künftig für Themen der Organisation und des Dienstbetriebs zuständig. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller zeigte sich sichtlich erfreut über die Personalveränderung, so seien Frau Landes Art und Expertise auch im Präsidium gefragt und geschätzt.

Jürgen Dreiocker bringt als Nachfolger im Chefsessel der Polizeiinspektion Pfaffenhofen nicht nur die fachlichen Voraussetzungen und die nötige Führungskompetenz mit, sondern vor allem auch das entscheidende Fingerspitzengefühl für die menschlichen Angelegenheiten. Er ist ausgebildeter und höchst engagierter Betreuer für Beamtinnen und Beamte, die mit besonders belastenden Einsatzsituationen umgehen müssen.

Der Polizeioberrat führte zuletzt fast 12 Jahre lang die Polizeiinspektion Germering. Frau Schaller betonte die fachliche Kompetenz sowie den reichen Erfahrungsschatz Dreiockers im Hinblick auf seine neuen Aufgaben. Außerdem liebe Dreiocker bekanntermaßen Herausforderungen, womit der Wechsel nach der langen Zeit in mittlerweile gewohnten Gefilden perfekt passen würde.

Polizeipräsidentin Schaller wünscht beiden, Polizeioberrätin Sandra Landes und Polizeioberrat Jürgen Dreiocker, viel Erfolg und das nötige Glück bei der Erfüllung der kommenden Aufgaben.