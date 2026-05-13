NEUTRAUBLING. Ein 67-jähriger Mann aus Neutraubling erkannte die Callcenter-Betrugsmasche am Telefon, informierte die Polizei und ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein. Vor Ort konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Gegen 14:00 Uhr erhielt ein 67-jähriger Deutscher am Dienstag, 12. Mai, einen Anruf von einem Callcenter-Betrüger. Die Person am Telefon gab sich als Polizeibeamter aus. Unter der bekannten Einbruchsmasche versuchte der Betrüger am Telefon, den 67-Jährigen zu überzeugen, dass es im Umfeld zu Einbrüchen kam und die Wertgegenstände sowie Bargeld des Mannes der Polizei zur Sicherung übergeben werden sollen. Es wurde eine Übergabe von Geld und Wertgegenständen vereinbart, die der 67-Jährige zuvor von der Bank holen sollte. Der Angerufene erkannte die Masche sofort und informierte unerkannt die Polizei, während er weiter mit dem Betrüger telefonierte. Vor dem Haus des Mannes in Neutraubling wurden im Anschluss der mutmaßliche Geldabholer, ein 29-jähriger Bulgare, und der mutmaßliche Fahrer, ein 30-jähriger Bulgare, vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden Männer. Sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Veröffentlicht am 13.05.26 um 15:35 Uhr