710. Pkw-Fahrerin verursacht mehrere Verkehrsunfälle – Sendling und Obergiesing

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 05:40 Uhr, befuhr eine 41-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw den Heckenstallertunnel in östlicher Richtung.

Hinter ihr fuhr ein weiterer Pkw. Der Fahrer bemerkte, dass der Audi mit der linken Fahrzeugseite die im Tunnel befindliche Leitplanke touchierte und weiterfuhr.

Im Candidtunnel streifte die 41-Jährige mit dem Audi erneut die linksseitig befindliche Leitplanke und setzte ihre Fahrt in Richtung Chiemgaustraße fort.

An der Kreuzung Tegernseer Landstraße Ecke Chiemgaustraße mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an der dortigen Ampel warten. Hier fuhr die 41-Jährige mit dem Pkw auf einen auf dem linken Fahrstreifen stehenden Nissan auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf einen VW Pkw geschoben. Dieser Pkw geriet dadurch nach links und kollidierte mit einem neben ihm auf dem Fahrstreifen befindlichen Kraftomnibus.

Die drei am Unfall beteiligten Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Kraftomnibus wurde leicht beschädigt.

Die Audi-Fahrerin und der VW-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mussten jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

711. Einbruch in Möbelhaus – Altstadt

Im Zeitraum zwischen Montag, 11.05.2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2026, 08:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum eines Möbelhauses in der Altstadt.

Aus dem Lager entwendeten sie schließlich Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Der oder die unbekannten Täter verließen anschließend das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sonnenstraße, Landwehrstraße, Mathildenstraße, Pettenkoferstraße und Sendlinger Tor (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

712. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Brunnthal

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw auf der Münchner Straße von Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommend in Richtung Staatsstraße 2078. An der Einmündung zur Staatsstraße 2078 wollte er nach links in diese einbiegen. Für ihn galt an der Einmündung das Verkehrszeichen 206 „Halt! Vorfahrt gewähren!“

Zeitgleich fuhr ein 47-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mazda Pkw auf der Staatsstraße 2078 in Richtung Ottobrunn.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Pkw beschädigt wurden.

Durch den Unfall wurden sowohl der 55-Jährige als auch der 22-jährige Beifahrer (mit rumänischer Staatsangehörigkeit) des 47-Jährigen leicht verletzt. Der 22-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen übernommen hat, kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.