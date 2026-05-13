VILSBIBURG. Am 12.05.2026 gegen 11.30 Uhr kam es im Ortsteil Feldkirchen zu einem Betriebsunfall auf einer Baustelle, bei dem ein Arbeiter tödliche Verletzungen erlitt.

Ersten Erkenntnissen nach befand sich der 53-jährige Arbeiter auf einem Gerüst, als dieses aus derzeit unbekannten Gründen zum Kippen kam. Der 53-Jährige stürzte vom Gerüst, Gerüstteile fielen zudem auf den Mann.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und sofort alarmierten Rettungskräften erlag der Mann seinen Verletzungen.

Die Untersuchungen zum Betriebsunfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Einbindung der Berufsgenossenschaft sowie des Gewerbeaufsichtsamtes übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 13.05.2026, 10.25 Uhr