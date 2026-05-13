ILLERTISSEN. Am 12.05.2026 fanden Baumaßnahmen zur Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Dorfstraße im Ortsteil Au statt. Gegen 10:12 Uhr riss ein 34-jähriger Mann mit der Baggerschaufel ein Druckventil einer Erdgasleitung ab. Dadurch trat unverzüglich eine nicht näher bekannte Menge Gas aus. Die Bauarbeiter setzten umgehend den Notruf ab. Der Haupthahn der Leitung konnte geschlossen werden, sodass ein weiteres Austreten von Gas verhindert wurde. Anschließend überprüfte die Feuerwehr ein an die Örtlichkeit angrenzendes Wohnobjekt und führte Gasmessungen durch; es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Illertissen, Au sowie Bellenberg waren mit insgesamt 31 Einsatzkräften vor Ort. Zudem befanden sich eine Rettungsdienstbesatzung inkl. Einsatzleiter Rettungsdienst an der Einsatzörtlichkeit. Zudem waren drei Mitarbeiter des örtlichen Gasbetreibers vor Ort.

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