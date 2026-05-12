KIRCHDORF, LKR. ROTTAL-INN. Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B12, Höhe Seibersdorf. Beteilig waren hier 3 Fahrzeuge, welche alle in Richtung München fuhren. Ein 55-jähriger Motorradfahrer und eine 79-jährige Pkw-Fahrerin überholten einen Lkw. Dabei kam es zum Zusammenstoß von Motorradfahrer und Pkw-Fahrerin. An der Unfallstelle waren neben den Einsatzkräften der Polizei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchdorf und des Rettungsdienstes. Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen in einem nahgelegenen Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw wurde stationär in ein anderes nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer im Pkw wurde leicht verletzt und der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingesetzt. Die Bundesstraße B12 war bis 14.35 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Feuerwehr, Mitarbeiter der Straßenmeisterei und Kräften der Polizei. Trotzdem konnte aufgrund der hohen Verkehrslage ein Rückstau in allen Richtungen nicht verhindert werden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Simbach a.Inn, Tel.: 08571/9139-0

Veröffentlicht am 12.05.2026, 17:55 Uhr