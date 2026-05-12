WITTIBREUT, LKR. ROTTAL-INN. Mit landwirtschaftlichen Maschinen bestückte Halle brennt komplett ab.

Gegen 14.00 Uhr stellte ein 55-jähriger Landwirt starke Rauchentwicklung an seinem Anwesen in Teufelseigen fest. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Maschinenhalle bestückt mit Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus Anzenkirchen, Eggstetten, Eiberg, Gschöd, Kirchberg a.Inn, Oberham, Pfarrkirchen, Randling, Reichenberg, Reut, Simbach a.Inn, Tann, Tannenbach Triftern, Ulbering, Wittibreut und Zimmern konnten den Vollbrand des Gebäudes unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 400.000 Euro. Auch eine auf dem Dach installierte PV-Anlage wurde völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Zur Klärung der Ursache werden Fachkräfte der Kriminalpolizei Passau hinzugezogen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Simbach a.Inn, Tel.: 08571/9139-0

Veröffentlicht am 12.05.2026, 17:50 Uhr