BAD WÖRISHOFEN. Am Mittag des 12.05.2026 kam es in der Hauptstraße zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung einer Vielzahl von Einsatzkräften, nachdem eine konkrete Bedrohung gegen eine Person gemeldet worden war. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse waren Spezialeinheiten an dem Einsatz beteiligt. Ein 25‑jähriger Angolaner konnte durch die Spezialkräfte widerstandslos festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen geführt.

Es kam zu keiner Zeit zu einer Gefahr für die Bevölkerung. (PI Bad Wörishofen)

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