Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0724 - Kriminalpolizei gibt Tipps in Sachen Einbruchsschutz
Augsburg – Angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit gibt die Kriminalpolizei Tipps, wie man sich erfolgreich vor Einbruch schützen kann. Der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch zeigt, dass Präventionsmaßnahmen wirken. So blieben im Jahr 2024 nahezu die Hälfte (45,7 Prozent) der Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken.
Mit folgenden Tipps machen Sie den Langfingern das Leben schwer:
Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung verlassen.
Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Denken sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen auch vermeintlich sichere Verstecke
Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.
Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, z.B. in Social Media.
Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über Ihre verdächtigen Beobachtungen
Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen
Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110
Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Unter folgendem Link können Sie Beratungsstellen in Ihrer Nähe suchen:
https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/
0725 - Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt und sucht Zeugen
Innenstadt – Bereits am Dienstag (05.05.2026) im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr wurde eine 65-jährige Frau zunächst im Bereich der Haltestelle Plärrer in der Langenmantelstraße und anschließend an der Haltestelle Wertachbrücke durch einen bislang unbekannten Mannunsittlich berührt sowie bedrängt.
Die Frau und der unbekannte Täter stiegen dann an der Haltestelle Wertachbrücke in die Straßenbahn der Linie 4 in Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und kam der 65-Jährigen zur Hilfe. Die 65-Jährige konnte so die Straßenbahn verlassen. Der Passant hinderte den unbekannten Mann daran, der Frau weiterhin zu folgen.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
dunkelhäutig,
ca. 30 Jahre alt,
ca. 180 groß,
englischer Akzent,
Bekleidung: dunkelblaue Stoffjacke, blaue Schuhe, beige Hose, weiße Basecap.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung.
In diesem Zusammenhang bittet sie um Mithilfe:
Gesucht wird der Zeuge, welcher Kontakt zur 65-jährigen Geschädigten und dem unbekannten Täter in der Straßenbahn hatte. Darüber hinaus werden auch weitere Zeugen der Vorfälle in der Langenmantelstraße und an der Haltestelle Wertachbrücke gesucht.
Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.
0726 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss
Oberhausen - Am Montag (11.05.2026) war ein 43-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert auf der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs.
Gegen 11.45 Uhr fuhr der Mann auf der Bürgermeister-Bunk-Straße und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.
Der 43-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohols gegen den Mann.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0727 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch
Innenstadt – Am Dienstag (12.05.2026) verschaffte sich ein 50-Jähriger unberechtigt Zutritt zu einem Straßenbahndepot in der Schülestraße.
Gegen 01.00 Uhr betrat der Mann das Gelände und verschaffte sich anschließend Zutritt zu einer dort abgestellten Straßenbahn. Dort legte er sich zum Schlafen ab. Beamte stellten den Mann fest und kontrollierten ihn.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs.
Der 50-Jährige besitzt die portugiesische Staatsangehörigkeit.
0728 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Pfersee – Am Montag (11.05.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Eberlestraße.
Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigten die Täter die Windschutzscheiben mehrerer geparkter Autos. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.
Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben:
Männlich, bekleidet mit orangenem T-Shirt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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