707. Staatsschutzrelevantes Delikt – Am Hart

Am Freitag, 08.05.2026, gegen 10:45 Uhr, befand sich eine 59-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München in einem Einkaufszentrum am Hart. Unvermittelt zeigte sie eine verbotene NS-Grußformel. Dies konnte von einem 30-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München wahrgenommen werden.

Er sprach die 59-Jährige darauf an, woraufhin sie ihn zunächst rassistisch beleidigte. Im weiteren Verlauf schlug sie ihm mehrfach ins Gesicht, versuchte ihn anzuspucken und ihn zu treten, beide Tathandlungen misslangen jedoch.

Der 30-Jährige verständigte den Polizeinotruf und die Tatverdächtige konnte durch die eintreffenden Einsatzkräfte festgenommen werden.

Die 59-Jährige wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Körperverletzung sowie Beleidigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 übernommen.

708. Raubdelikt – Fürstenried

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 15-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage hinter einer Kirche in der Walliser Straße beim Joggen. Dort wurde er unvermittelt von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und körperlich angegriffen (Schläge ins Gesicht). Dazu zeigten die Täter ein Messer und durchsuchten den 15-Jährigen. Sie nahmen drei Zahlungskarten des 15-Jährigen an sich und entfernten sich danach vom Tatort.

Der 15-Jährige begab sich anschließend nach Hause, wo Angehörige den Polizeinotruf 110 verständigten. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden aufgenommen. Diese erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17-18 Jahre alt, 175-180cm, dünn, osteuropäisches Aussehen, blaue Augen, Kurzhaarschnitt blond, osteuropäischer Akzent; helle Oberbekleidung

Täter 2 (Messerträger):

Männlich, 17-18 Jahre alt, 175-180cm, dünn, osteuropäisches Aussehen, braune Augen, braune Haare etwas länger als beim blonden Täter; schwarze Jacke der Marke Stone Island, dunklere Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Walliser Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

709. Einbruch in eine Wohnung – Forstenried

Am Montag, 11.05.2026, gegen 11:40 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Klopfgeräusch, das ihr ungewöhnlich vorkam. Daraufhin verließ sie ihre Wohnung und traf im Hausflur auf eine unbekannte männliche Person, die eine Tasche in der Hand hielt. Der Mann entfernte sich daraufhin sofort aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Die Frau rief umgehend den Polizeinotruf 110 an.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt und im Haus wurde festgestellt, dass eine Wohnungstür in einem Obergeschoss gewaltsam geöffnet wurde. Es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter eingeleitet. Diese brachten keine weiteren Erkenntnisse zum Täter.

In der Wohnung, die aufgebrochen wurde, befanden sich zur Tatzeit keine Bewohner. Nach den ersten Ermittlungen wurden aus dieser Wohnung Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In dem Haus wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 20 Jahre alt, 165 cm groß, schlank; schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Hose, schwarze Schuhe; er hatte eine weiße Sporttasche bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 11:40 Uhr, im Bereich der Scheidegger Straße, Bleicherhornstraße und Winsauerstraße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.