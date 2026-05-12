KULMBACH. Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Einbrecher auf das Gelände eines Kulmbacher Autohauses und entwendeten mehrere Radsätze direkt von abgestellten Pkws. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Die Diebe durchschnitten im Tatzeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen an der Rückseite des Grundstücks in der Albert‑Ruckdeschel‑Straße einen Metallzaun und gelangten so auf das abgesperrte Gelände. Dort bockten sie vier abgestellte Autos auf, demontierten die Räder samt Felgen und flohen mit diesen. An einem fünften Pkw lösten die Unbekannten lediglich die Radschrauben, ohne die die Räder zu stehlen. Möglicherweise fühlten sie sich zwischenzeitlich gestört. Die Polizei schätzt die gesamte Beute auf zirka 25.000 Euro. Daneben schlägt der verursachte Sachschaden mit etwa 15.000 Euro zu Buche.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen auch angesichts zuletzt gleichgelagerter Fälle übernommen und erste Spuren gesichert. Nun bitten die Ermittler um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Albert‑Ruckdeschel‑Straße in Kulmbach gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth telefonisch unter 0921/506-0 zu melden.