FÜRTH. (463) In der Nacht zum Dienstag (12.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 04:30 Uhr, verschafften sich die Täter in der Jakobinenstraße in Fürth gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldkasse mit rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Alexander Greil