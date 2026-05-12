PILSTING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Sonntag, 10.05.2026, kam es zum Brand von Unrat, wobei das Feuer auf ein Nachbargrundstück übergriff. Ein 57-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut führte am Montag, den 11.05.2026, eine Brandortbegehung durch. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt sowie ein vorsätzliches Handeln ausgeschlossen werden.

Pressemeldung der PI Landau a.d. Isar:

Pilsting, Lkr. Dingolfing-Landau. Am Sonntag, den 10.05.2026, wurde gegen 14:20 Uhr ein Brand in der Pfarrer-Müller-Straße gemeldet.

Ausgehend von einer Feuerstelle in einem Garten griff das Feuer auf eine nahe Hecke über. Im weiteren Verlauf wurden zwei Garagen und ein Wohnhaus durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Eine Garage wurde durch das Brandgeschehen total zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf mind. 100 000 Euro geschätzt.

Das vom Brand erfasste Wohnhaus war nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht.

Eine Person wurde durch das Brandgeschehen leicht verletzt.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Landshut übernommen.

Durch die Feuerwehren Pilsting, Landau, Großköllnbach, Weibling, Harburg, Wallersdorf und Mamming wurde der Brand bekämpft und gelöscht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 12.05.2026, 13:05 Uhr