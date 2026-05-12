HOF. Im Zeitraum von Freitag bis Montag beschmierten Unbekannte die Fahrbahn in der Straße „Mühldamm“ mit rechten Parolen. Die Kriminalpolizei ermittelt

Anwohner entdeckten die Verunstaltungen und verständigten die Polizei. Der städtische Bauhof entfernte die mit Farbe aufgebrachten Schriftzüge umgehend. Es entstanden Reinigungskosten von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.