REGENSBURG. Am Wochenende brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Innenstadt ein und entwendete eine hohe dreistellige Summe an Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 10. Mai, auf Montag, 11. Mai, gegen 05:10 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Unteren Bachgasse in Regensburg. Er brach anschließend zwei Geldkassetten auf und entwendete eine hohe dreistellige Summe an Bargeld. Im Anschluss versuchte der Täter seine Spuren zu verwischen und flüchtete dann.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie im oben genannten Zeitraum im Bereich der Unteren Bachgasse verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

Veröffentlicht am 12.05.2026 um 12:49 Uhr