MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Dienstagabend, den 5. Mai 2026, führte ein bislang Unbekannter in einem Murnauer Park sexuelle Handlungen an sich selbst durch, nachdem er sich dort entblößt hatte. Der Vorfall wurde durch mehrere Minderjährige beobachtet. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Dienstag (5. Mai 2026), im Zeitraum zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, entblößte sich ein bislang noch nicht identifizierter Mann im Park unmittelbar vor dem Kultur- und Tagungszentrum Murnau (KTM). Daraufhin führte er dort sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei 13-jährige Kinder in unmittelbarer Sichtweite. Diese wandten sich anschließend gemeinsam mit ihren Eltern an die Polizeiinspektion Murnau.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Bislang führten diese nicht zur Identifizierung eines möglichen Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Personenbeschreibung: männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, mitteleuropäisches Aussehen, Halbglatze mit grau-schwarzem Resthaar, blaue Jacke, blaue Jeans, keine Brille, kein Bart, Raucher;

Wem sind am Dienstag, den 5. Mai 2026, im Zeitraum von 17.45 bis 18.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des genannten Parks aufgefallen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821 / 9170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.