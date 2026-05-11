UNTERLENGHART, LKR. LANDSHUT. Am 11.05.2026 gegen 10.30 Uhr kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der Römerstraße bei Unterlenghart nach links von der Fahrbahn ab.

Der Pkw wurde dabei in eine Baumgruppe geschleudert und geriet in Brand. Alarmierte Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrzeuglenkers feststellen. Der blaue BMW der 5er Baureihe fuhr zuvor aus Richtung Eugenbach kommend, auf der Kreisstraße LA52 in Richtung Unterlenghart.

Aufgund des bislang ungeklärten Unfallherganges werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder vor dem Unfallzeitpunkt Feststellungen zum Pkw oder Fahrer gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter 0871/-9252-0.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Landshut, EPHK Maschmeyer, Tel. 0871/9252-3400

Veröffentlicht: 11.05.2026, 17.00 Uhr