Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Augsburg – Am Freitag (22.05.2026) findet der Verkehrspräventionstag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in der City-Galerie in Augsburg statt.
Augsburg – Am Freitag (22.05.2026) findet der Verkehrspräventionstag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in der City-Galerie in Augsburg statt.
In der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist die Polizei Schwaben Nord mit mehreren Ständen und Stationen vor Ort. Es erwarten euch ein Fahrradparcours, Fahrsimulatoren sowie die Kinderpolizeiwache, VR-Brillen, ein Lichttunnel zum Thema Sicherheit durch Sichtbarkeit sowie eine Rauschbrille.
Ein weiteres Highlight ist eine Autogrammstunde mit dem Olympioniken, Medaillengewinner und Polizeibeamten: Sideris Tasiadis
Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Schwaben Nord auf Ihren Besuch.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Verkehrspräventionstag zu begleiten. Von Seiten der Pressestelle wird POK Niefenecker vor Ort sein und einen Medienrundgang ermöglichen. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord ist erwünscht.
0714 - Tag der offenen Tür bei der Polizeiinspektion Augsburg West (09.05.2026)
Am Samstag (09.05.2026) fand in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr der Tag der offenen Tür, verbunden mit der Gebäudeeinweihung, bei der Polizeiinspektion Augsburg West statt.
Unter besten Wetterbedingungen besuchten etwa 1800 Besucher die neue Polizeiinspektion und informierten sich an verschiedenen Ständen unter anderem über die Ausstattung der Polizei oder über die aktuell geltenden Einstellungsvoraussetzungen.
Führungen durch das Gebäude fanden den ganzen Tag statt - so konnten sich die Besucher ein Bild vom Dienstgebäude an der Reeseallee machen und erste Eindrücke gewinnen.
Ein Besuchermagnet waren die Vorführungen der Diensthundestaffel, die Kinderpolizeiwache sowie der ausgestellte Hubschraubersimulator.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besuchern für die rundum gelungene Veranstaltung.
0715 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch
Pfersee – Am Sonntag (10.05.2026), gegen 02.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage an der Ulrich‑Schwarz‑Straße einzudringen.
Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Hausfriedensbruchs.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0716 – Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer
Gersthofen / BAB8 FR München – Am Sonntag (10.05.2026) war ein 54-Jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Lkw auf der Autobahn A 8 unterwegs.
Der 54-jährige Lkw‑Fahrer fuhr trotz blockierenden Bremsen auf der der A8 in Richtung München. Hierdurch entwickelte sich Rauch. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 54-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und ließen den Lkw abschleppen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 54‑jährigen Lkw‑Fahrer.
Der 54‑jährige Lkw‑Fahrer besitzt die litauische Staatsangehörigkeit.
0717 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss
Haunstetten – Am Sonntag (10.05.2026) war ein 47-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Haunstetter Straße unterwegs.
Gegen 08.00 Uhr kontrollierte die Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 47‑Jährigen.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0718 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand
Göggingen – Am Sonntag (10.05.2026), gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Mehrparteienhaus in der Gögginger Straße.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache und wegen möglicher Brandstiftung.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0719 – Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl - Täterfestnahme
Donauwörth – Am Freitag (07.05.2026) verschafften sich ein 21-Jähriger, ein 31-Jähriger sowie mindestens drei weitere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße.
Gegen 00.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den 21-Jährigen sowie den 31-Jährigen vor Ort festnehmen. Drei weitere bislang unbekannte Personen flüchteten. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.
Die Täter hatten bereits Kupfer im niedrigen vierstelligen Bereich zum Abtransport bereitgelegt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 21-Jährige sowie der 31-Jährige am Freitag (07.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verd. Des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige sowie der 31-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer übernommen.
Der 21-Jährige sowie der 31-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.
Die Kripo Dillingen sucht nun Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Donnerstag (06.05.2026) auf Freitag (07.05.2026) gegen Mitternacht im Bereich der Industriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
0720 – Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Diebstahl
Horgau – Im Zeitraum vom 07.05.2026 (Donnerstag), 20.00 Uhr bis 08.05.2026 (Freitag), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Von-Holzapfel-Straße.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0721 – Verkehrspolizei führt Schwerpunktkontrollen durch
Donauwörth - Am Sonntag (10.05.2026) führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen auf der Staatsstraße 2221 auf Höhe Alerheim durch. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen vor allem Krad-Fahrer.
In Fahrtrichtung Donauwörth passierten rund 500 Fahrzeuge, in Fahrtrichtung Oettingen rund 550 Fahrzeuge die Messstelle. Letztlich beanstandeten die Einsatzkräfte rund 30 Fahrzeuge. Den traurigen Spitzenwert erreichte gegen 16.00 Uhr ein 21jähriger Motorradfahrer. Dieser war mit 137 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen und kontrolliert worden.
Die Polizei ermittelt nun wegen der festgestellten Verstöße.
0722 – Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch
Höchstädt a.d. Donau – Am Montag (11.05.2026) führten Polizeikräfte im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 09.00 Uhr zwei Schwerpunktkontrollen in der Dillinger Straße und der Donauwörther Straße durch.
Im Rahmen der Kontrollen wurden knapp 70 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest:
Gegen 07.00 Uhr zeigte ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen drogentypisches Verhalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Um 07.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Autofahrer in der Dillinger Straße. Auch bei ihm stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen 08.00 Uhr fiel ein 47-jähriger Autofahrer in der Donauwörther Straße durch seine Alkoholisierung auf. Die Beamten kontrollierten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße wie Gurtverstöße, Handyverstöße, Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz fest. Ein E-Scooter-Fahrer fuhr ohne aktuelles Versicherungskennzeichen und muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.
Zeitgleich führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 16 bei Dillingen durch. Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 11.35 Uhr passierten rund 1000 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten beanstandeten rund 40 Fahrzeuge. Ein 27-jähriger Autofahrer war bei erlaubten 100 km/h mit 141 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.
Die Polizei ermittelt nun wegen der festgestellten Verstöße gegen die betroffenen Personen.
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