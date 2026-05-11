FLUGHAFEN MÜNCHEN, LKRS.FREISING.Nach einem versuchten Handtaschenraub konnte am gestrigen Sonntag eine 58-jährige Frau vorübergehend festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:45 Uhr war es in einem Bus der Linie 635 vom Flughafen nach Freising zu einer Streiterei zwischen zwei weiblichen Fahrgästen gekommen. Die Busfahrerin wurde darauf aufmerksam und stoppte das Fahrzeug noch in der Nordallee am Flughafen, um den Sachverhalt zu klären.

Die 58-Jährige hatte offenbar zuvor versucht, an die Handtasche einer 19-jährigen Freisingerin zu gelangen, weshalb der Streit entbrannt war. Nach dem Anhalten des Busses entriss die Münchnerin der jungen Frau die Tasche dann gewaltsam und versuchte, das Fahrzeug zu verlassen.

Ein ebenfalls als Fahrgast anwesender Bundespolizist in Zivil erkannte die Situation, schritt ein und konnte die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der verständigten Landespolizei festhalten.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Raubes, die 58-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.