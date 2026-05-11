Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A72, LKR. HOF. Polizisten kontrollierten am Freitagabend (08.05.2026) auf der Autobahn A72 bei Feilitzsch ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Beim Fahrer des Fahrzeuges stellten sie Rauschgift sicher. Er befindet sich inzwischen in Haft.

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten den aus Sachsen kommenden Skoda an der Anschlussstelle Hof/Töpen auf der A72. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine erhebliche Menge Methamphetamin (Crystal). Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 22-jähriger Pole, der auch ein Messer bei sich führte, räumte ein, das Rauschgift aus Polen nach Deutschland eingeführt zu haben.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Samstag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Hof vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen ihn. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Hof unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof geführt.