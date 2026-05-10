0714 - Tag der offenen Tür bei der Polizeiinspektion Augsburg West (09.05.2026)

Am Samstag (09.05.2026) fand in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr der Tag der offenen Tür, verbunden mit der Gebäudeeinweihung, bei der Polizeiinspektion Augsburg West statt.

Unter besten Wetterbedingungen besuchten etwa 1800 Besucher die neue Polizeiinspektion und informierten sich an verschiedenen Ständen unter anderem über die Ausstattung der Polizei oder über die aktuell geltenden Einstellungsvoraussetzungen.

Führungen durch das Gebäude fanden den ganzen Tag statt - so konnten sich die Besucher ein Bild vom Dienstgebäude an der Reeseallee machen und erste Eindrücke gewinnen.

Ein Besuchermagnet waren die Vorführungen der Diensthundestaffel, die Kinderpolizeiwache sowie der ausgestellte Hubschraubersimulator.

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besuchern für die rundum gelungene Veranstaltung.

0715 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Pfersee – Am Sonntag (10.05.2026), gegen 02.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage an der Ulrich‑Schwarz‑Straße einzudringen.

Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Hausfriedensbruchs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0716 – Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Gersthofen / BAB8 FR München – Am Sonntag (10.05.2026) war ein 54-Jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Lkw auf der Autobahn A 8 unterwegs.

Der 54-jährige Lkw‑Fahrer fuhr trotz blockierenden Bremsen auf der der A8 in Richtung München. Hierdurch entwickelte sich Rauch. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 54-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und ließen den Lkw abschleppen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 54‑jährigen Lkw‑Fahrer.

Der 54‑jährige Lkw‑Fahrer besitzt die litauische Staatsangehörigkeit.

0717 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Haunstetten – Am Sonntag (10.05.2026) war ein 47-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierte die Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 47‑Jährigen.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0718 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Göggingen – Am Sonntag (10.05.2026), gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Mehrparteienhaus in der Gögginger Straße.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache und wegen möglicher Brandstiftung.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.