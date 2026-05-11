VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochmorgen, den 6. Mai 2026, verstarb ein 25-Jähriger, nachdem er kurz zuvor mit erheblichen Verletzungen nahe seiner Wohnadresse aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen zu dem Fall. Aufgrund der Gesamtumstände ergaben sich bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Wie berichtet, wurde am frühen Mittwochmorgen (6. Mai 2026), gegen 3.40 Uhr, ein schwer verletzter 25-Jähriger in der Austraße in Vogtareuth aufgefunden. Der Mann verstarb kurz darauf in einem Krankenhaus.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim traf die ersten polizeilichen Maßnahmen. Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen.

Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim führte unverzüglich umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Befragungen durch. Hierbei sowie bei Absuch- und Absperrmaßnahmen unterstützte eine Vielzahl von Einsatzkräften, darunter Polizeistreifen umliegender Dienststellen, Einsatzzüge des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, die Bereitschaftspolizei, das Bayerische Landeskriminalamt, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr. Darüber hinaus befand sich der zuständige Staatsanwalt vor Ort und stand stets in engem Austausch mit der Kriminalpolizei.

Noch im Laufe des gleichen Tages wurde der Leichnam des 25-Jährigen gerichtsmedizinisch untersucht. Gesicherte Spuren wurden schnellstmöglich ausgewertet und abgearbeitet.

Aufgrund aller vorliegenden Erkenntnisse und der Gesamtumstände zum aktuellen Zeitpunkt, ergaben sich bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der 25-jährige Rumäne sich die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte. Die Ermittlungen dauern weiter an.