INGOLSTADT. Eine Passantin entdeckte heute Morgen gegen 06:30 Uhr einen leblosen Mann an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz in Ingolstadt. Sie verständigte umgehend die Bundespolizei, die sofort den Rettungsdienst alarmierte. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände übernommen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus Rendsburg (Schleswig-Holstein). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung.